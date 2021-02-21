В Перми 89-летний пенсионер упал с четвертого этажа

Врачи "скорой" ничего не могли сделать. Фото: архив "КП".

В Перми вчера днем из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома, выпал пожилой житель пятиэтажки. Это произошло в доме на улице Генерала Черняховского, 35.

Как рассказали спасатели, 89-летний мужчина скончался еще до приезда скорой помощи – шансов выжить у него не было.

Мы уже сообщали, что 1 февраля рано утром в Мотовилихинском районе с высоты 5-го этажа упала девушка. ЧП произошло на улице Крупской. После падения 22-летняя девушка осталась жива, но получила серьезные травмы, и в тяжелом состоянии ее увезли в реанимацию.