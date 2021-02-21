Жена с подружкой не смогли достучаться до пермяка, которого накануне порезали ножом, и вызвали спасателей

Фото: архив "КП".

На телефон экстренной службы в Перми позвонила женщина. Взволнованным голосом она рассказала, что муж её подруги не открывает дверь и не отвечает на звонки. Она объяснила, что ее подружка поссорилась со своим 37-летним супругом, поэтому-то, мол, у нее и нет ключей от квартиры.

Когда спасатели городской службы спасения подъехали по указанному адресу на улицу Советской Армии, 36, то через окно квартиры, которая находится на первом этаже дом, увидели, что внутри кто-то лежит на полу без движения.

Перед тем, как взломать дверь, спасатели вызвали полицейских. Они вместе с ними зашли внутрь и увидели безжизненное тело хозяина. Полиции предстоит разобраться в причинах его смерти: как выяснилось, неделю назад он перенес операцию – его прооперировали по поводу ножевых ранений, которые ему кто-то нанес.