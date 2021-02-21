Пермяк выжил после того, как попал под трамвай

С трамваем шутки плохи - он не может отвернуть. Фото: архив "КП".

- Пожилой житель Перми попал под трамвай на перекрестке улиц Куйбышева и Коминтерна, срочно нужна помощь спасателей, - такое сообщение поступило вчера, 20 февраля, на телефон экстренной службы. Звонили почему-то из пожарной охраны – очевидно, свидетели ЧП набрали номер «01».

Бригада сотрудников городской службы спасения оперативно выехали к этому перекрестку.

- Наша помощь не понадобилась, - сообщили они. – 84-летнего пенсионера из-под трамвая уже достали. Медики скорой помощи осмотрели его, травм на его теле не оказалось, от госпитализации он отказался.