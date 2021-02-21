В Пермском крае за минувшие сутки зарегистрировали 235 новых случаев заражения COVID-19

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 235 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 190 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 45 353. Ежесуточный прирост больных составил 0,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 20 февраля – 0,95).

В числе 235 новых инфицированных 113 пациентов мужского пола, 122 – женского, среди заболевших 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 34 человека, от 30 до 49 лет – 58 человек, 58 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет.