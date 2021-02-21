В компании «Новогор-Прикамье» опубликовали график аварийного отключения воды в конце зимы

Плохо без воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Несмотря на то, что из-за морозов коммунальщики перенесли ремонтные работы на водоводе ПНОС диаметром 900 мм на 6 марта, в некоторых домах в Перми все же отключат воду – из-за аварийных работ.
В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что сегодня, 21 февраля до 19.00 воды не будет в домах на следующих улицах:
- Желябова, 10, 10А, 10А/1;
- пр. Парковый, 3Б, 16;
- Рыночная, 1-Я, 1, 2.
В четверг, 25 февраля, с 9.00 до 19.00 воду отключат по адресам:
- Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33А;
- Сергея Есенина, 3/4, 5/2, 7, 9, 11, 13,
- Старый пер., 27
Также в четверг, 25 февраля, с 9.00 до 18.00 воды не будет в домах на улице Бенгальской 18 и 20.