Синоптики предупреждают об усилении морозов в Прикамье

Конец зимы: мороз, солнце и ветер. Фото: Мария АНАНОВА

Сегодняшний день, 21 февраля, обещает быть еще более морозным, чем предыдущие дни, - синоптики предупреждают, что на территорию Пермского края начинают поступать еще более холодная воздушная масса.

- В воскресенье днем в Перми дневная температура будет от -17 до -19, но по северу края столбик термометра опустится уже до -25 градусов, - прогнозируют специалисты ГИС-центра ПГНИУ. - Ожидаются слабые снегопады, на небе будет сравнительно ясно – облачность будет «полупрозрачной».

Ночь обещает быть еще более морозной – в Перми к утру до -30 градусов.

Завтра днем, 22 февраля, мы можем стать свидетелями экстремальных для конца зимы дневных 30-градусных морозов. При этом усилится северо-восточный ветер.

23 и 24 февраля морозы сохранятся, но ветер начнет постепенно стихать.