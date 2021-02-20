На пороховом заводе в Перми произошел пожар

Пожар на заводе случился 19 февраля. Фото: архив "КП"

На Пермском пороховом заводе случилось очередное ЧП. 19 февраля в 21.30, пожарные были вызваны по адресу Гальперина, 29. На территории рядом с одним из корпусов горела деревянная пустая тара на площади примерно 10 кв.м. Из здания эвакуировались 9 человек. Пожарные потушили огонь, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, что это уже второе ЧП на пороховом заводе в этом году. 28 января на заводе тоже был пожар. Пострадали три человека. В ожоговый центр доставили трех мужчин 30, 49 и 48 лет. Еще один мужчина был осмотрен на месте происшествия медиками, но от госпитализации он отказался и был направлен на амбулаторное лечение. Тогда возгорание произошло из-за нарушения требований промышленной безопасности.

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