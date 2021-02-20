В Перми из детского сада эвакуировали 102 ребенка

ЧП произошло на улице Репина. Фото: Василий Вахрин

В Перми 19 февраля в детском саду на улице Репина, 10 а, произошло ЧП и были вызваны пожарные. По информации источника, примерно в 11 утра при входе в здание детского сада произошло короткое замыкание электропроводов, без горения.

Персонал детского сада начал немедленную эвакуацию детей. До приезда пожарных из здания вышли 118 человек, среди них 102 ребенка. Так как на улице был было морозно, воспитатели отвели ребятишек в здание школы, что находится по соседству, никто не пострадал.