20 детей замерзали на трассе Пермь-Екатеринбург в сломанном автобусе

В автобусе ехала детская хоккейная команда «Автомобилист».

Сегодня утром на трассе Пермь-Екатеринбург сломался автобус, который перевозил детей. Он встал из-за поломки на 228 киллометре, в направлении Пермь. В автобусе ехала детская хоккейная команда «Автомобилист».

- Детей перевезли в ближайшую гостиницу, - сообщается на сайте Уралуправтодор. - Их сопровождали сотрудники ГИБДД. Движение на трассе не затруднено.

Тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральной дороге, просим звонить по телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06, звонок бесплатный.