МЧС предупредило о морозах - 43 градуса в Пермском крае

МЧС предупреждает о наступлении аномальных морозов в Пермском крае. Фото: Анна Маркова

МЧС предупреждает о наступлении аномальных морозов в Пермском крае. С воскресенья температура воздуха начнет понижаться и на севере может достигнуть до рекордных значений.

Волна холода будет держаться в регионе с 21 по 25 февраля. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7º и более, местами по северу и в горно-восточных районах сильный мороз –43,–40º.

- Соблюдайте правила безопасности, - рекомендуют в МЧС по Пермскому краю. – При необходимости звоните 112.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Погода в Пермском крае: 22-24 февраля ожидается экстремально низкая температура

"КП" рассказывает о погоде в Пермском крае на 22-24 февраля (подробнее...)