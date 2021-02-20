Масштабное отключение воды в Индустриальном районе Перми перенесли

Воду отключат 6 марта с 13:00 до 13:00 7 марта. Фото: архив "КП"

Компания «Новогор-Прикамье» на предстоящие выходные планировала проведение масштабных ремонтных работ в Индустриальном районе. Из-за них без воды остались бы более сотни домов, но из-за сильных морозов, которые установились в Перми, было принято решение перенести работы.

- Отключение участка водовода на уле Карпинского,109 с 20 по 21 февраля перенесено, - сообщает «Новогор-Прикамье». Воду отключат 6 марта с 13:00 до 13:00 7 марта.

Перебои и отключение воды предстоит в следующих домах:

м/р Нагорный (ул. Чердынская, ул. Глинки, ул. Геологов, ул. А. Свиязева);

ул. А. Свиязева, 2- 58 (четн), 11-39 (нечет);

ул. Карпинского, 109 (секция 16 эт), 125;

ул. М. Власова, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;

ул. К. Леонова, 56-82 (четн), 43-65 (нечет).

Дополнительная информация по телефону 2100-680.