240 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Пермском крае

За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 240 человек. Фото: Иван Макеев

Обновлены данные о заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Общее число инфицированных в регионе на 20 февраля - 45 118. За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 240 человек. Среди заболевших по-прежнему больше женщин, чем мужчин, также инфекцию обнаружили у 17 детей.

Напомню, что власти региона вновь продлили ограничительные меры для старшего поколения. По данным Роспотребнадзора за сутки коронавирусом заболели 52 человека старше 65 лет.

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