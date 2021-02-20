240 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Пермском крае

За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 240 человек.
Фото: Иван Макеев
Обновлены данные о заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Общее число инфицированных в регионе на 20 февраля - 45 118. За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 240 человек. Среди заболевших по-прежнему больше женщин, чем мужчин, также инфекцию обнаружили у 17 детей.
Напомню, что власти региона вновь продлили ограничительные меры для старшего поколения. По данным Роспотребнадзора за сутки коронавирусом заболели 52 человека старше 65 лет.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Ограничения в связи с коронавирусом в Перми 2021: какие действуют и до какого числа
Рассказываем, какие ограничения в связи с коронавирусом действуют в Перми на 20 февраля 2021 года (подробнее...)