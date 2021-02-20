На ремонт Комсомольского проспекта в Перми планируют потратить 881 млн рублей

Ремонт должны сделать от улицы Монастырской до улицы Чкалова. Фото: Василий Вахрин

Власти Перми планируют продолжить проводить капитальный ремонт Комсомольского проспекта. Они объявили аукцион на поиск подрядчика от улицы Монастырской до улицы Чкалова. Как сообщает издание Business Class, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 881 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик, исходя из техзадания, должен полностью заменить дорожное покрытие, бордюры и тротуары на проезжей части улицы, а также провести геодезические работы. Завершить ремонт должны до 31 мая 2023 года. Заявки на аукцион можно подавать до 3 марта этого года. Подведут итоги в этот же день.