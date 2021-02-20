Райффайзенбанк расширяет возможности льготной ипотеки

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк расширяет условия ипотечного кредитования. Теперь приобрести жилье на первичном рынке в рамках программы «Госсубсидии 2020» возможно не только напрямую у застройщика, но и у любого другого юридического лица по договору уступки прав требований. А в рамках программы «Семейная ипотека» Райффайзенбанк начал кредитовать объекты, приобретаемые у любого физического или юридического лица, при условии заключения договора уступки прав требования.

«Договор уступки прав требований используют, когда покупают квартиру в новостройке у физического лица или компании, которые ранее уже заключили договор долевого участия с застройщиком. Мы рады, что наши условия по ипотеке учитывают многие жизненные ситуации», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Изменения вступят в силу с 24 февраля. Больше об условиях ипотечного кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.