Пермский депутат Вероника Куликова предложила чиновникам пересесть на общественный транспорт

Фото: Пермская городская дума

В Перми прошло заседание комиссии городской думы, на котором депутаты обсудили нововведения в системе оплаты проезда в общественном транспорте. В частности, чиновники решили отменить бесплатные пересадки для пассажиров, оплачивающих проезд наличными, а также отказаться от кондукторов. Кроме того, начальник департамента транспорта Анатолий Путин озвучил депутатам уже принятое мэрией решение о том, что контролер вправе потребовать у пассажира банковскую или транспортную карту для сверки платежей

На заседании депутат Вероника Куликова заявила, что реформа превратилась в издевательство над пермяками и требует немедленного прекращения.

- Непродуманные эксперименты уже принесли городскому бюджету убытки в два миллиарда рублей, - отметила лидер «Справедливой России» Вероника Куликова. - Но горе-экспериментаторы из департамента транспорта настаивают на продолжении «банкета», не сделав никаких выводов и не проанализировав результаты первого этапа реформы. И не оценив возможные риски следующих. По крайней мере, сегодня на комиссии ни одного расчета специалисты департамента предоставить не смогли.

Предложения чиновников существенно урезают права пермяков на бесплатные пересадки, считает депутат.

- Лишение права пользоваться бесплатной пересадкой тех, кто расплачивается наличными, бьет в первую очередь по пожилым людям. Это транспортное издевательство над пермяками, - говорит Вероника Куликова.

Депутат предложила начальнику департамента мэрии Перми пересесть на общественный транспорт, чтобы оценить собственные идеи.

- Любые изменения, которые проводятся в городе, должны иметь одну цель - повышение уровня комфорта горожан. Транспортная реформа привела к обратному результату. Поэтому ее надо срочно сворачивать. Это ясно всем.

Отметим, решение об отмене права бесплатных пересадок начнет действовать с 1 марта. Мэрия Перми не собирается выносить это решение на обсуждение Пермской городской думы.