В Пермском крае продлен режим самоизоляции для пожилых людей

В Пермском крае власти вновь продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Фото: архив "КП"

В Пермском крае власти вновь продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Решение было принято исходя из эпидситуации, связанной с коронавирусной инфекцией в регионе. Меры продлены на еще на две недели, до 7 марта. Изменения в Указ уже внесены.

Также на этот период продлены ограничения до особого распоряжения оперштаба для ночных клубов и других развлекательных заведений и культурно-массовых мероприятий.

Общепит по-прежнему не может работать с 01.00 до 6.00.