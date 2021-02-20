Энергетики «ПСК» модернизировали 9 жилых домов, 2 детсада, поликлинику и школу в микрорайоне Кислотные дачи

Фото: tplus/ВКонтакте

ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») приступила ко второму этапу комплекса работ по переводу потребителей микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района Перми на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Реализация проекта ведется в рамках исполнения концессионного соглашения с администрацией города.

В настоящее время уже смонтированы индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в многоквартирных жилых домах и соцобъектах по адресам: ул. Генерала Доватора, 40, ул. Можайская, 9, 11, ул. Генерала Черняховского, 21, 25, 27, 29, 72, Бушмакина, 14, 16, 19б корп.1, 22, ул. Колвинская, 23.

Также проведены работы по реконструкции: заменено теплообменное и насосное оборудование, запорная арматура и обвязка трубопроводов в ЦТП-2, ЦТП-4, ЦТП-5, ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8, от которых отопление и горячая вода подается жителям Кислотных дач. Теплопункты оснащены пластинчатыми теплообменниками, системой погодозависимой автоматики и насосами с частотным регулированием. Современная теплотехника обеспечит в квартирах жителей горячую воду нормативного качества, стабильную и комфортную температуру воздуха.

Благодаря принятым мерам горячая вода теперь будет подогреваться в теплообменнике в самом доме. Отопление и горячее водоснабжение готовятся полностью отдельно, не пересекаясь в системе. Для жителей это гарантия того, что коммунальные услуги будут высокого качества. Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения микрорайона Кислотные дачи проводятся в рамках утвержденной Схемы теплоснабжения г. Перми.

«Качественное горячее водоснабжение для жителей Кислотных дач – результат исполнения концессионного соглашения между теплоэнергетиками и муниципалитетом. Это один из ключевых проектов 2020-2022 годов, направленный на обеспечение коммунальных услуг высокого качества. Мы продолжим выполнять запланированные мероприятия в течение 2021 года», - отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Напомним, в микрорайоне Кислотные дачи долгие годы существовала проблема по подаче горячей воды, не соответствующей санитарным нормам – с примесями и неприятным запахом. Это было вызвано применением системы открытого водоразбора, когда сетевая вода для горячего водоснабжения бралась из системы отопления. Чтобы исправить положение дел, было принято решение перевести Кислотные дачи на закрытую систему теплоснабжения – систему, в которой теплоноситель от котельной используется только для отопления. Реализация проекта в технологической части стартовала в 2020 году.

В 2021 году запланирован перевод на закрытую схему горячего водоснабжения 6 жилых домой и корпуса детского сада микрорайона Кислотные дачи. Процесс предполагает перекладку тепловых сетей, строительство трубопроводов ГВС, модернизацию ряда ЦТП и оснащение зданий приборами учета теплоэнергии.