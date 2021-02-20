В Пермском крае изменен закон о «О патентной системе налогообложения».

В закон «О патентной системе налогообложения» внесли изменения. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 18 февраля депутаты парламента на пленарном заседании одобрили изменения в региональный Закон «О патентной системе налогообложения».

Изменения расширят перечень сфер, в которых предприниматели смогут применять патентную систему налогообложения.

В него добавлено 16 новых видов деятельности, 15 из них относятся к сфере бытовых работ и услуг – деятельность автостоянок, а также различные ремонтные работы, изготовление предметов быта, спортивного и сельхозинвентаря, различные услуги, предоставляемые населению.

Напомним, с 1 января 2021 года пермские предприниматели, работающие на патенте, имеют право уменьшать сумму налога на страховые взносы: до 100% от суммы налога ИП без наемных работников и до 50% – с наемными работниками.