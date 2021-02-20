Отопление в жилом доме в Перми восстановили только после вмешательства губернатора

Дмитрий Махонин.ж Фото: permkrai.ru

В февральские морозы в аварийном доме, находящемся в Кировском районе Перми, произошла поломка в системе отопления. Батареи не грели, и температура в квартирах упала до +6°С. Об этом в личном сообщении в аккаунт главы Прикамья в социальной сети написала жительница дома, добавив, что счет за отопление ей был выставлен в размере 7 тысяч рублей.

Губернатор Дмитрий Махонин дал поручение краевому Министерству ЖКХ оперативно решить этот вопрос. В тот же день ремонтная бригада устранила поломку, отопление вновь заработало, и вскоре температура в доме поднялась до нормативных показателей.

Также только после вмешательства губернатора были решены проблемы женщины, у которой возникли серьезные материальные трудности, из-за чего она не могла содержать детей. Дмитрий Махонин поручил краевому Министерству социального развития предложить ей варианты поддержки. Специалисты соцслужбы провели консультацию и подсказали способ для выхода из сложившейся ситуации.

Для получения обратной связи от жителей глава Пермского края Дмитрий Махонин принимает обращения не только в социальных сетях, но и во время прямых эфиров. Так, благодаря разъяснениям, которые губернатор дал во время онлайн-трансляции, желающий открыть собственную пасеку прикамец узнал о мерах поддержки начинающим фермерам.

Сообщения и жалобы интернет-пользователей в других открытых группах и пабликах Пермского края внимательно отслеживают специалисты Центра управления регионом (ЦУР). Он был создан для того чтобы у граждан и органов власти всех уровней была возможность быстро и в удобной форме через социальные сети и другие открытые источники в интернете общаться и оперативно решать как частные, так и системные вопросы. После публикации сообщений жителями специалисты ЦУРа доводят их до исполнителей, краевых и муниципальных властей региона, чтобы людям в сжатые сроки была оказана необходимая помощь. По всем жалобам ведется контроль сроков предоставления обратной связи и ее качества.