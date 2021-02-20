Полпред Президента положительно оценил социально-экономическую политику Пермского края во время пандемии

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Полпред Президента РФ Игорь Комаров прибыл в Прикамье с двухдневным визитом. Накануне он провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона в период пандемии: обеспечения доступной плановой медицинской помощи, мерах поддержки бизнеса, реализации национальных проектов.

В качестве одной из первоочередных задач Игорь Комаров назвал вакцинацию жителей от коронавирусной инфекции.

- В регионе иммунизация организована на высоком уровне, - отметил полпред. - Главное – чтобы вакцина поставлялась своевременно.

- Сейчас массовая иммунизация населения проходит в 73 пунктах вакцинации по всему региону, - рассказал глава Прикамья Дмитрий Махонин. - В край поступило более 56 тысяч комплектов вакцины. Ее первым компонентом привиты более 28 тысяч жителей, около 8 тысяч завершили курс вакцинации.

Также на совещании было отмечено, что Пермский край одним из первых в России разработал и внедрил региональные механизмы поддержки бизнеса: за время пандемии было принято 3 пакета мер поддержки, которые коснулись 35 отраслей. Всего за 2020 год на финансовую помощь предприятиям, компаниям и индивидуальным предпринимателям из бюджета региона направлено более миллиарда рублей. Численность занятых в поддерживаемых отраслях экономики составляет 190 тысяч человек.

- В Пермском крае меры поддержки бизнеса были отработаны наиболее комплексно и достаточно эффективно. Разработанные региональным правительством меры поддержки муниципалитетам – это тот опыт, который может быть использован и в других регионах. Я уверен, что он окажет позитивное влияние на состояние финансов муниципалитетов и тех программ, которые именно для людей и именно для населения, - заключил Игорь Комаров.