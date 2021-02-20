Жители Перми сняли на видео уникальное природное явление – гало

Гало в Перми. Фото: кадр видео Вконтакте "Подслушано Закамск".

В социальной сети появилось видео уникального природного явления – гало. Автор съемки пишет, что заметил гало в Закамске 19 февраля. Явление это достаточно редкое.

Проще говоря, гало - это радуга вокруг солнца, но она отличается от обычной радуги по внешнему виду и по своим характеристикам.

Гало появляется на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего оно наблюдается в морозную погоду и повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.