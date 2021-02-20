Аварийным домом в Перми займется следственный комитет

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Сотрудники следственного управления СК России по Пермскому краю начали проверку состояния аварийного дома в Свердловском районе Перми. Его жители в эфире федерального телеканала пожаловались на постоянные аварии. Расселить ветхий дом обещают только в 2024 году.

- Помимо перечисленных опасных условий для проживания сообщается, что одну из квартир затопило кипятком после прорыва трубы, и впоследствии на женщину чуть не рухнули части потолка, - рассказали в СКР. - При этом жители винят в бездействии управляющую компанию и коммунальщиков.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, а также дать оценку бездействию должностных лиц и сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом. Здание по улице Краснополянской, 24 обслуживает УК «Доверие плюс».