В каких территориях Прикамья больше заболевших коронавирусной инфекцией

Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Пермского края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным коронавирус выявили еще у 243 человек в Пермском крае. Они проживают в 33 территориях. Традиционно, максимальное число зарегистрированных случаев - в Перми, инфекция подтвердилась у 106 горожан. Далее - Березники, здесь ковид подтвердился у 20 человек. Третье место по заболеваемости – у Соликамского городского округа – 14 случаев.

В других муниципалитетах дел обстоят так:

В Добрянский городской округ -12;

Чайковский – 11;

Осинский городской округ – 8;

Пермский муниципальный район – 7;

Чусовской городской округ – 6;

По 5 заболевших в Кудымкаре, Горнозаводском, Краснокамском и Чернушинском городских округах.

По 4 в Кунгуре, Бардымском муниципальном округе, а также в Лысьвенском и Очерском городских округах.

По 3 в Кунгурском муниципальном районе и Юсьвинском муниципальном округе.

По 2 человека в Карагайском муниципальном округе и Суксунском городском округе.

По тринадцати территориях: Губаха, ЗАТО Звездный, Кизел, Верещагинский, Ильинский и Чердынский городские округа, а также Александровский, Березовский, Гайнский, Еловский, Кишертский, Косинский и Частинский муниципальные округа.

Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Пермского края.