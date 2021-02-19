Сборная России обыграла Северную Македонию в матче чемпионата Евробаскет - 2022

- Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сегодня в УДС "Молот" прошел второй матч квалификационных игр чемпионата Евробаскет-20202. На пермском паркете встречались сборные России и Северной Македонии.

Первую четверть команды провели на равных, но в начале второй десятиминутки и до конца матча сборная России владела инициативой. В результате уверенная победа нашей сборной со счетом 77:93. Следующую и заключительную игру сборная России проведет 21 февраля. Наши спортсмены сразятся с баскетболистами сборной Эстонии.

Мы вели прямую трансляцию с матча, как разворачивались события, читайте в нашем репортаже.