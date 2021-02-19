Интернет выше гор: В Красновишерском районе «Ростелеком» подключил к интернету труднодоступный поселок севера Прикамья

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» в Пермском крае обеспечил доступ в интернет жителям удаленного труднодоступного поселка Вишерогорск Красновишерского района. Для того, чтобы организовать телеком-инфраструктуру в этом населенном пункте, связисты проложили 36 километров оптического кабеля от одного из районных центров Прикамья — города Красновишерск.

Оптическая линия была построена в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Теперь жителям Вишерогорска доступны публичный интернет на скорости до 10 Мбит/с и возможность оставаться на связи с внешним миром в межсезонье, когда добраться в населенный пункт можно только по воде, на лодках.

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»:

«Строительство волокно-оптической линии до этого поселка продолжалось почти месяц. Топографические особенности расположения Вишерогорска серьезно осложнили работу связистов: передвижению тяжелой техники препятствовала болотистая почва местности. Последние 300 метров магистрали организованы по воздуху, над рекой.

Точку публичного Wi-Fi-доступа мы установили в самом центре поселка, в нескольких метрах от нее находится сельская школа. На этом мы не заканчиваем свою работу в Красновишерском районе. В 2021 году компания «Ростелеком» планирует подвести оптику к частным домам и муниципальным объектам в Вишерогорске и поселке Вайя. В планах — до конца марта обеспечить в Вайе доступ к высокоскоростному интернету на скорости до 230 Мбит/с для сотрудников школы, администрации, библиотеки, клуба, почты и отделения банка».

Чтобы выйти в сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: по SMS или с помощью подтверждённой учётной записи единого портала государственных услуг. Каждая точка УЦН позволяет бесплатно заходить в сеть на скорости до 10 Мбит/с. Бесплатный телефон для справок 8 800 301 00 35.

В 2014 году Федеральное агентство связи и ПАО «Ростелеком» заключили договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с распоряжением Правительства РФ единым федеральным оператором универсального обслуживания назначен «Ростелеком».