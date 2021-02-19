В Перми 13-летнему мальчику залили в рот уксус

13-летний мальчик госпитализирован.

В Перми 13-летний мальчик оказался в больнице с химическим ожогом гортани. Он играл с другом в игру: «Угадай продукт закрытыми глазами». Это когда по вкусу нужно определить, что ты пьешь или ешь. Мальчишки играли и один другому вылили в рот уксусную кислоту. Ребенка в больницу увезла "скорая".

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Еще один случай, который заставил понервничать маму другого 13-летнего мальчика, произошел на улице Водозаборная. Ей пришлось вызвать спасателей, так как сын несколько часов не выходит на связь, а дверь квартиры закрыта изнутри.

Спасатели приехали, уже начали взламывать замок и тут парнишка откликнулся, открыл дверь. Свое поведение он объяснил тем, что у него гости.