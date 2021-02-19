В Перми планируют продлить два автобусных маршрута

Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июня этого года. Фото: Василий Вахрин

В Перми подготовлен проект изменений планирование регулярных перевозок. Предлагается продлить маршрут № 30 «Улица Куфонина – улица Макаренко» до микрорайона Садового, об этом сообщает издание Business Class.

Тогда автобусы пойдут по улицам Уинской и Юрша с остановками «Сквер журналистов», «Ул. Уинская» и «Гимназия № 2».

Маршрут № 47 от Порта Пермь хотят направить вместо Бахаревки до микрорайона Нагорного. Путь следования может быть продлен по улицам Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова. Тогда появятся остановки «Роща», «Ул. Архитектора Свиязева» (по требованию) и «Лицей № 3».

Возможны изменения маршрута и автобуса № 89 «Ул. Стахановская – ул. Милиционера Власова – станция Осенцы». При необходимости он может заменить трамвай № 2.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июня этого года.

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