Посетители музея узнают о народных традициях празднования Масленицы, станут участниками обрядов, масленичных игр и мастер-классов. Фото: Анна Маркова

Масленица - 2021: где в Перми отметить проводы зимы

Музей «Хохловка» подготовил интерактивные программы

Масленица - 2021: где в Перми отметить проводы зимы. Ждать праздничную неделю осталось недолго, в этом году она выпадает на начало марта. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» подготовился к масленичной неделе и с 8 по 12 марта в там будет насыщено и интересно. Гостей ждет масленичное ряжение, гостевание, народные игры, катание с гор и, конечно, все желающие смогут угостятся вкусными блинами.

Посетители музея узнают о народных традициях празднования Масленицы, станут участниками обрядов, масленичных игр и мастер-классов.

Каждый день Масленичной недели имел свои особенности, поэтому наши программы будут отличаться. Например, в понедельник – Встреча – мы будем мастерить кукол-маслениц, во вторник – Заигрыш – играть и кататься с горки на вениках, в среду – Лакомка – гостевать, в четверг – Широкая Масленица – кататься на лошадях, а в пятницу – Тещины вечёрки – побываем на хлебинах.

Подробности и запись по тел: (342)259-22-01 или (342)274-77-37, либо электронной почте aem-xoxlovka@yandex.ru

Цена:

- для детей до 7 лет – бесплатно,

- для детей от 7 до 18 лет – 300 руб.,

- для льготных категорий посетителей (при предъявлении подтверждающих документов) – 300 руб.,

- для взрослых – 450 руб.