«Азот» отгрузил рекордные тонны продукции

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» установлен рекорд отгрузки сыпучих азотных удобрений - 188 тыс.522 тонны в месяц.

В рекордную цифру вошли порядка 107 тыс. тонн гранулированной аммиачной селитры, более 53 тыс. тонн карбамида. Остальное - около 28,5 тысяч тонн - это продукция цехов водоустойчивой аммиачной селитры и нитрит-нитратных солей.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Всего за 10 лет отгружаемые объемы по некоторым продуктам увеличились в полтора раза. В 2010 году завод производил отгрузку 1 700 тыс. тонн сыпучей продукции в год, сейчас – около 2 млн. тонн.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Виктор Переходов, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по коммерческим вопросам:

- Многие процессы в цехе погрузки продукции, который установил рекорд, автоматизированы. В трех пунктах установлены комплексы механической погрузки вагонов, персонал работает на современных фасовочных установках. В работу внедрены тягово-маневровые устройства для передвижения вагонов, которые обеспечивают длительную бесперебойную работу процессов погрузки. Автоматизация процесса погрузки позволяет уменьшить время фасовки и упаковки. На заводе ежегодно реализуются инвестпроекты и мероприятия капитальных вложений, что позволяет предприятию работать качественно и бесперебойно.

Напомним, готовую сыпучую продукцию филиал «Азот» упаковывает в мешки объёмом 25 и 50 килограммов, в мягкие контейнеры объёмом 500, 850 и 1 000 килограммов, а также отгружает насыпью в вагоны. Далее отправляет её российским потребителям, а также почти в два десятка стран мира.