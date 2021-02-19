Открылась регистрация на участие в пятом Пермском марафоне

Желающие принять участие в юбилейном пятом Пермском марафоне уже могут зарегистрироваться на него. Фото: архив "КП"

Желающие принять участие в юбилейном пятом Пермском марафоне уже могут зарегистрироваться на него. В этом году его участниками могут стать 12 тысяч человек, всего дистанций будет 7.

Сегодня организаторы марафона представили медаль, которую получит каждый участок. Ее автором стал пермский художник, скульптор Рустам Исмагилов. На ней будет изображена росомаха.

Марафон пройдет 4 и 5 сентября, каждый финишировавший участник получит медаль.

Зарегистрироваться на спортивное мероприятие можно здесь.