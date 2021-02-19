В Перми люди упали в цистерну с химическим веществом

Происшествие случилось в деревне Осенцы. Фото: архив "КП"

В деревне Осенцы в Пермском районе 18 февраля пострадали двое 35-летних мужчин. ЧП произошло на улице Промышленная зона.

Один из них упал в автоцистерну с химическим веществом белого цвета, которое осело на стенках и 1 см порошка был под ногами, а второй стоял на крыше. Выбраться из нее упавший не мог, пришлось звонить в экстренные службы.

На место приехали «скорая», пожарные и спасатели, началась операция по вызволению мужчины из цистерны. Одного спустили на землю, второго пришлось вытаскивать в костюмах химзащиты с помощью веревок и лестницы. Пострадавший был в сознании, медики госпитализировали обоих мужчин в токсикологическое отделение больницы.