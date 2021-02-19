«Скрылся от дознавателя». В Пермском крае полицейские ищут подозреваемого в преступлении мужчину

Полиция разыскивает Михаила Анатольевича Беляева.
Полицейские Лысьвы объявили в розыск 47-летнего Михаила Анатольевича Беляева. Он скрылся от судебных приставов, мужчину подозревает в преступлении по статье Уголовного кодекса «Неуплата средств на содержание детей». Мера пресечения ему - не избрана.
Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные, с проседью.
Всем, кто располагает информацией, просьба звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (34 249) 6 - 05-12 в дежурную часть полиции.