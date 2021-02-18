Из Перми запущен новый авиарейс до Санкт-Петербурга

Новые рейсы откроются с 29 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 29 марта в рамках летнего расписания авиакомпания Smartavia открывает рейсы из Перми в Санкт-Петербург.

- Полеты в Северную столицу будут проходить до пяти раз в неделю на воздушных судах Боинг 737-700, рассчитанных на перевозку 148 пассажиров, - сообщили в пермском аэропорту. - С 29 марта по 26 апреля - по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам, а с 27 апреля по 30 октября - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Напомним, сейчас из Перми в Санкт-Петербург летают самолеты авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот» и «Победа».

Летнее расписание находится еще в стадии формирования, возможны изменения, уточнили в аэропорту..