В каких районах Пермского края обнаружили новых больных коронавирусом

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За 18 февраля Роспотребнадзор обнаружил в Пермском крае 245 новых больных коронавирусной инфекцией. Они живут в 31 районе. Более половины – 127 человек – жители Перми. Второе место заняли Березники, где заболели 11 местных жителей. Третье место по заболеваемости – у Чайковского с 10 инфицированными.

По девять жителей с коронавирусом выявлено в Осинском и Чернушинском городских округах. В Кунгуре COVID-19 диагностирован у восьми человек, в Березовке – у семи. По шести заболевших обнаружено в Кунгурском муниципальном районе и Чусовском городском округе. В Добрянском городском округе коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 человек, сообщили в администрации губернатора Пермского края. .

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 44635 заболевших.