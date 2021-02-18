В Пермь доставили еще одну партию вакцины от коронавируса

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очереди на прививки от коронавируса постепенно сокращаются. Первую прививку сделали более 25 079 жителей Прикамья, а полностью курс вакцинации завершили 7 550 человек. Сегодня в Пермь доставили очередную партию вакцины - 14 400 комплектов. Ее распределили между 48 поликлиниками, проводящими иммунизацию. Наибольшее количество доз вакцины получат поликлиники, чьи пациенты более активно записываются на прививки.

Всего с начала иммунизации в поликлиники и центральные районные больницы Пермского края поступило более 57 тысяч комплектов вакцины. Вакцинацию централизованно также проходят работники предприятий.

Записаться на вакцинацию можно через регистратуры поликлиник, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru.