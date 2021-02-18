Детскую больницу Перми назовут именем Ирины Корюкиной

Ирина Петровна Корюкина скончалась 7 декабря 2020 года. Фото: архив "КП"

В Перми Городской детской клинической больнице № 3, которая находится на улице Ленина, 13 будет присвоено имя Ирины Петровны Корюкиной, экс-ректора Пермского медицинского университета им. Вагнера.

Такое предложение поступило от сотрудников медучреждения. Затем губернатор направил проект на рассмотрение Законодательного собрания Прикамья. 18 февраля депутаты краевого парламента единогласно поддержали инициативу, сообщает издание Business Class

Наша справка: Ирина Петровна Корюкина родилась 21 февраля 1953 года в Перми, в семье врачей. В 1993 году стала профессором. В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета.

Ирина Корюкина - создатель пермской научной школы педиатров, заслуженный деятель науки Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Пермского края, Почетный гражданин Пермского края.