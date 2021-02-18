Прикамье заняло 6 место в Приволжском округе по реализации национальных проектов

Фото: краевое правительство.

На заседании Координационного совета при губернаторе Пермского края подвели итоги по реализации нацпроектов за 2020 год и обсудили планы на этот год.

- В прошлом году нашему региону на национальные и региональные проекты была выделена беспрецедентная сумма – 17 миллиардов рублей, - напомнил губернатор Дмитрий Махонин. - Мы добились результата по реализации нацпроектов в 96 процентов. Это выше общероссийского показателя, по Приволжскому федеральному округу наш карай занял 6 место. Наша основная задача заключается в том, чтобы жители не только в городах, но и в глубинке почувствовали изменения к лучшему.

Всего в 2020 году в Пермском крае реализовывали 50 региональных проектов в рамках 13 нацпроектов, и по большинству из них удалось достичь запланированных результатов.

К примеру, благодаря участию в нацпроекте «Здравоохранение» в крае открыли 3 центра амбулаторной онкологической помощи – в Губахе, Чайковском и Краснокамске, закупили 195 единиц современного медицинского оборудования. В рамках нацпроекта «Образование» открыли 21 центр «Точка роста» в 20 территориях Пермского края, центр цифрового образования детей «IT-куб», центр опережающей профессиональной подготовки и мобильный технопарк «Кванториум». Более 100 школ были оснащены компьютерным оборудованием.

Благодаря средствам, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в Прикамье за год расселили 67 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселив более 4,7 тысячи человек.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) позволил отремонтировать 108 километров дорог на 53 дорожных объектах. С помощью нацпроекта «Экология» был введен в эксплуатацию водовод в Кировском районе Перми, который позволит решить многолетнюю проблему снабжения качественной водой жителей Краснокамска и пермского микрорайона Закамск.

Руководитель Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов обратил внимание на реализацию проектов по поддержке предпринимательства (МСП). Например, за прошлый год было выделено 568 микрозаймов на общую сумму почти 600 миллионов, что было особенно важно для предпринимателей в условиях ограничений, введенных из-за пандемии. В этом году субъектам МСП планируется направить 1,1 миллиарда рублей, еще 80 миллионов рублей – начинающим предпринимателям. На предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке предусмотрено 7,5 миллиона рублей.

В 2021 году планируется реализовать в Пермском крае 44 региональных проекта. Объем финансирования только из федерального бюджета составит более 13 миллиардов рублей. В рамках нацпроектов будут вводиться в эксплуатацию современные детские сады, в 164 школы поступит компьютерное оборудование, в 14 муниципалитетах создадут центры «Точка роста», в территориях будут открыты новые виртуальные концертные залы. Предстоят капитальные ремонты сельских домов культуры, продолжится расселение жителей аварийного жилого фонда, строительство и ремонт автомобильных дорог.

- Задачи на текущий год – не снижать темпов, активно работать по контрактации средств, внимательно контролировать качество выполнения задач на объектах, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Результаты нацпроектов нужны не «на бумаге», их должны видеть и чувствовать жители Пермского края.