Энергетики «ПСК» ведут ремонтные работы на теплосети в микрорайоне Гайва

Фото: «Т Плюс»

Пермская сетевая компания (в составе Пермского филиала «Т Плюс») ведет ремонтно-восстановительные работы на теплосети на ул. Маршала Толбухина в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района Перми. На месте работают 5 оперативных бригад и спецтехника.

Утечка обнаружена на участке теплосети, эксплуатируемой с 1978 года, износ которого превышает 70%. В настоящее время земляные работы завершены, ведется монтаж участка теплопровода.

На время ремонта подача отопления и горячей воды для 19 зданий в микрорайоне осуществляется со сниженными параметрами. По прогнозам, планируется завершить работы до 20-00. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства.