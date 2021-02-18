Пермская сетевая компания устранила повреждение на бесхозном теплопроводе на улице Крупской

-

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») провели ремонтные работы на бесхозяйной тепловой сети, расположенной на вводе в дом по ул. Н. Крупской, 69/2 в микрорайоне Городские горки Мотовилихинского района Перми. Энергетики заменили участок распределительной теплосети, эксплуатируемый с 1990 года, износ которой составляет более 70%. На время ремонта была ограничена подача отопления и горячей воды для домов по ул. Н. Крупской, 69/1, 69/2 и ул. А. Гайдара, 10а.

Подача теплового ресурса возобновлена. Ранее на данном участке бесхозной необслуживаемой тепловой сети произошла утечка. В октябре 2020 года энергокомпания уже предоставляла информацию в администрацию города Перми о наличии проблемного теплопровода. В настоящий момент ведется процедура приемки этих сетей в муниципальную собственность, а затем передачи их теплоснабжающей организации.

«Администрация Перми является единственным уполномоченным органом для постановки бесхозяйных тепловых сетей на учет и передачи на обслуживание теплоэнергетикам. Со своей стороны, поставщик ресурса провел работу по выявлению «бесхозов». После завершения муниципалитетом всех юридических процедур можно будет начать полноценный ремонт и обслуживание таких участков», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

До старта отопительного сезона 2020-2021гг. ресурсоснабжающая организация передала в муниципалитет сведения о 116,5 км бесхозных теплосетей во всех районах города Перми. В составленный теплоэнергетиками перечень входят более 1900 участков теплопроводов в городе, которым должен быть придан статус бесхозяйных согласно утвержденной процедуре. От их работы зависит подача отопления и горячей воды более чем в тысячу жилых домов.