В исправительной колонии в Перми произошел пожар

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В Перми в исправительной колонии № 29, что на улице Соликамская, 246 произошел пожар. Вечером 17 февраля, в 21.46, пожарным поступил звонок. Горело здание на территории колонии на площади 100 м², на втором этаже. Больше часа огнеборцы тушили огонь. В момент ЧП никто не пострадал. По информации источника «КП», причиной пожара могло стать - нарушение правил монтажа электрооборудования.

В ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали происшествие.

«Вечером 17 февраля на производственном участке исправительной колонии № 29 произошло возгорание. Площадь пожара составила порядка 100 кв.м. Среди сотрудников и осужденных учреждения никто не пострадал, необходимости эвакуации осужденных из колонии нет. Учреждение функционирует в штатном режиме».