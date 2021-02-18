В Перми осудили бывшую сотрудницу Росгвардии за подделку документов по делу о «гайвинском стрелке»

Дмитрий - гайвинский стрелок, застреливший женщину и ранивший еще несколько человек.

В Перми прошел суд над бывшей сотрудницей Росгвардии. Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы признали виновной в служебном подлоге. Выяснилось, что она около 2-х лет не проводила проверку владельца оружия, из которого в декабре 2019 года мужчина убил одну женщину и ранил двоих полицейских.

Напомним, у так называемого «гайвинского стрелка» дома нашли целый арсенал оружия: дюжину охотничьих ножей, банки с порохом, 27 патронов с дробью, а также бесствольный пистолет «Оса».

Инспектор Росгвардии, узнав о случившемся, подделала документы, чтобы скрыть свое бездействие, изменила дату проведения проверки оружия.

-Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к штрафу в размере 30 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Пермского края.