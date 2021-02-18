Следователи нашли трех боевиков, причастных к нападению на пермский ОМОН в 2000 году

В том неравном бою, погибли 33 пермских полицейских, 10 были взяты в плен и их тоже впоследствии убили. Фото: Артем КИЛЬКИН

Расследование уголовного дела после нападения на сотрудников пермского ОМОНа в 2000 году продолжается. С момента той страшной трагедии в Чеченской республике прошло уже 20 лет, но до сих пор выявляются лица, причастные к убийству наших полицейских.

- Сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу получили доказательства причастности трех мужчин к вооруженному нападению. Возбуждены уголовные дела по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщает СКР РФ.

В том неравном бою погибли 33 пермских полицейских, 10 были взяты в плен и позже их тоже убили, еще 102 омоновца признаны пострадавшими.

Сейчас выясняются роли подозреваемых в преступлении. Раньше эти трое уже были осуждены по другим статьям.