«245 за сутки». Пермском крае снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией

За сутки коронавирус выявили у 39 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Если сравнивать цифры по заболевшим за минувшие несколько дней, можно отметить, что общая заболеваемость немного снижается. Настораживают цифры по заболеваемости коронавирусом среди детей. По последним данным Роспотребнадзора, выявлено за сутки 39 случаев.

Из новых заболевших 12 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего в крае коронавирус был подтвержден у 44 635 человек.