Погибшим на пожаре детям в Пермском крае собирают деньги на похороны

В доме в селе Орда погибли двое детей. Фото: Следственный комитет по Пермскому краю.

Близкие и знакомые многодетной семьи из Орды, где вчера вечером погибли двое детей пытаются помочь матери. В доме сгорело абсолютно все, у двоих средних детей 5 и 6 лет, которые остались живы не осталось никаких вещей, у их мамы тоже. В социальной сети появилось сообщение:

«Просим всех неравнодушных людей помочь маме погибших детей в организации похорон и сборе средств. Сгорело абсолютно все».

Если вы хотите помочь семье, можно отправить посильную сумму по номеру телефона: Оксана Федоровна Х. +79082473082.

Вещи на мальчиков: 1.10 см и 1.24 см. Их можно оставить по адресу: с. Орда, ул. Зеленая, 43 а.

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