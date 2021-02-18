Следователи возбудили уголовное дело после смерти двоих детей на пожаре в Пермском крае

Дом, в котором произошел пожар. Фото: Следственный комитет по Пермскому краю.

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двоих детей на пожаре в селе Орда. На место трагедии выезжали следователи, криминалисты и эксперт пожаро-техник Следственного комитета. Они осмотрели тела детей, судебно-медицинский эксперт видимых следов насилия на погибших не обнаружил.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.