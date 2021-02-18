Аномальные холода не собираются уходить из Пермского края

Аномальные холода не уходят из Пермского края. Фото: Олег Укладов

Аномальные морозы продолжают атаковать жителей Пермского края. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –31,–26º, на крайнем севере 41,–36º, днем –22,–17º, на крайнем севере –29,–24º.

19 февраля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –34,–29º, на крайнем севере 41,–36º, днем –23,–18º, на крайнем севере до –28º.