На пожаре в Пермском крае погибли двое детей

Фото: СКР по Пермскому краю.

Ужасна трагедия произошла вечером 17 февраля в селе Орда. На пульт пожарным звонок о том, что горит частный дом, пришел в 21.13. В нем горели домашние вещи. Пожарные локализовали пожар, но к несчастью, в одной из комнат в это время были двое детей: мальчики 3-х и 9-лет. Они были дома одни, без взрослых. Огонь в одноэтажном доме, построенный из пеноблоков уничтожил все внутри, спастись дети не смогли.

На место трагедии выезжали следователи, криминалисты и эксперт пожаро-техник Следственного комитета. Они осмотрели тела детей, судебно-медицинский эксперт видимых следов насилия на погибших не обнаружил. Назначенные экспертизы назовут точную причину смерти детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Мама мальчиков воспитывала их одна, узнав о трагедии, у женщины случился нервный срыв, сейчас она находится в больнице.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.