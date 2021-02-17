«Один меткий выстрел». Видео, как в Пермском крае усыпляли рысь

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- При помощи специального ружья животному сделали укол снотворного, которое усыпило рысь примерно на 10 минут. А после рысь отвезли в ветеринарную клинику, - рассказал «КП» автор ролика, видеооператор добрянского телевидения «Инфоканал» Сергей Шультяев.

Напомним, в ночь на 17 февраля на территорию больницы в Добрянке пришла рысь. О хищном животном сообщили в городское охотхозяйство, специалисты выехали на место и усыпили животное.

Сергей Шультяев отметил, что опытному охотнику понадобился всего один меткий выстрел. А в министерстве природных ресурсов Пермского края сообщили, что животное находится в ветлечебнице.

«Рысенок истощен. Ветврачи сделали ему капельницу, в ближайшее время возьмут анализы. Когда он поправится, его выпустят в лес», - рассказали в минприроды.

Специалисты отмечают, что рыси достаточно пугливые животные и если на кого и будут нападать, то только на кошку, собачьего лая они боятся.

Напомним, «КП» уже писала еще о нескольких случаях за последний месяц, когда дикие животные приходят близко к людям. Во двор к жителям деревни Жебреи также пришла рысь.