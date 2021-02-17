Названы территории Пермского края, где обнаружены новые заболевшие коронавирусом

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 252 человека. По данным Роспотребнадзора, новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона.

Традиционно лидером по числу заразившихся COVID-19 стала Пермь - 123 жителя. На втором месте – Березники, где коронавирус обнаружили у 31 человека. Третье место занял Добрянский городской округ с 15 случаями заражения.

В Кунгуре COVID-19 подтвержден у 11 прикамцев. По 8 случаев заболевания зафиксировано в Губахе и Краснокамском городском округе. В Кунгурском муниципальном районе инфекция подтвердилась у 7 жителей, в Частинском муниципальном округе – у 6, в Пермском муниципальном районе – у 5.

По 4 жителя с COVID-19 зафиксировано в Соликамском, Суксунском и Чердынском городских округах. Еще по 3 жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Нытвенском и Очерском городских округах.

По 2 инфицированных выявлено в ЗАТО Звездный, Кишертском и Уинском городских округах, а также в Оханском и Чусовском городских округах. Кроме того, по одному заболевшему зафиксировано в десяти территориях Пермского края. Это Кизел, Большесосновский муниципальный район, Александровский, Березовский, Еловский, Карагайский и Ординский муниципальные округа, а также Верещагинский, Горнозаводский и Октябрьский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 44390 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Число вакцинированных от коронавируса в Прикамье на 17 февраля составило около 20 тысяч человек.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Вакцинация жителей Прикамья проходит на добровольной основе и по предварительной записи - через регистратуры поликлиник, а также через сайты k-vrachu.ru и Госуслуги. Вакцина является двухкомпонентной: за второй прививкой нужно обращаться в то же медучреждение, в котором делали первую.

Тем, кто проходит вакцинацию, рекомендовано заполнять дневник в личном кабинете на сайте Госуслуг. Также после введения второго компонента там можно будет получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.

Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/daily/27241/4368865/

Список 46 пунктов вакцинации в Пермском крае, где можно поставить прививку от коронавирусной инфекции:

ГБУЗ ПК «ГКП №4»

ГБУЗ ПК «ГКП №2»

ГБУЗ ПК «ГКП №5»

ГБУЗ ПК «ГКП г. Перми»

ГБУЗ ПК «ГП №7»

ГБУЗ ПК «ГБ №6»

ГБУЗ ПК «КБ Свердловского района»

ГБУЗ ПК «ГКБ им. С. Н. Гринберга»

ГБУЗ ПК «ПЦРБ»

ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е. А.», г. Березники

ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ»

ГБУЗ ПК «ЧБ им. В. Г. Любимова»

ГБУЗ ПК «БКПО»

ГБУЗ ПК «Кунгурская больница»

ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО»

ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск»

ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Нытвенская РБ»

ГБУЗ ПК «Краснокамская ГБ»

ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ»

ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Ильинская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Осинская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А. П. Курочкиной»

ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Кишертская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Ординская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г. Ф.»

ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»

ГБУЗ ПК «Чердынская РБ»

ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Куединская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»

ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»

ГАУЗ ПК «ГКБ №4» (филиал г. Губаха)

ГБУЗ ПК «СБКПО»

АО "МЦ «Философия красоты и здоровья»

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина», г. Пермь

ООО МК «УралМед»