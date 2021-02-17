«Живые? Как тут можно остаться живым?» На трассе в Пермском крае произошло страшное ДТП

Фото: паблик ЧП ДТП/ВКонтакте

В среду, 17 февраля, на трассе Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла около 01.00 на 23 километре трассы.

- По предварительным данным, 26-летний водитель KIA не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в Volvo, за рулем которого был 42-летний мужчина. Несмотря на серьезные последствия после столкновения, пострадавших в аварии нет. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.

До появления официальной информации пермяки обсуждали аварию в социальных сетях:

«Все живы?»

«Живые? Как тут можно остаться живым»

«Вряд ли живы, либо в рубашке родились»